مجلس الشيوخ.. “الوطنية للانتخابات” تعلن الحد الأقصى للدعاية الانتخابية

أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الحد الأقصى من أجل إنفاق المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ على الدعاية الانتخابية، لنظامي الفردي أو القوائم.

وأوضح لاشين أن القرار الذى أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 42 لسنة 2020، الخاصة بضوابط الدعاية الانتخابية، نص على أن يكون الحد الأقصى لكل مرشح بالفردي نحو نصف مليون جنيه، وفي الإعادة يصل الحد الأقصى للدعاية نحو 200 ألف جنيه، وتضمن القرار أن يكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة مليونين و500 ألف جنيه، وعند الإعادة يصل الحد الأقصى للدعاية نحو مليون، وأما القائمة المخصص لها 35 مقعدًا، فيبلغ الحد الأقصى للدعاية الانتخابية نحو 5 ملايين جنيه، وفي الإعادة نحو مليونين جنيه.

وأكد لاشين أنه يحق للمرشحين تلقي تبرعاتٍ للدعاية، حيث إنه يجرى تمويل الدعاية الانتخابية من أموال المرشح الخاصة، وله أن يتلقى تبرعاتٍ نقديةٍ أو عينية ويمكن أن يحصل عليها من الأحزاب شرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب 5% من الحد الأقصى المصرح به؛ للإنفاق على الدعاية الانتخابية.