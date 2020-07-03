مجلس النواب يطالب بحظر بيع دواء رمديسيفير المغشوش عبر مواقع التواصل الاجتماعي

طالب مجلس النواب المصري كلاً من مجلس الوزراء إضافة إلى وزارة الصحة والسكان بضرورة حظر عمليات بيع دواء رمديسيفير المغشوش عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب محاولة استغلال النصابين قلة وعي بعض المواطنين من خلال تقديم علاج وهمي لهم بأسعار منخفضة على اعتبار أنه الحل المعتمد للعلاج من فيروس كورونا المستجد.

وتكفلت النائبة إيناس عبد الحليم عضوة البرلمان المصري بتقديم طلب الإحاطة، حتى تضع الدولة المصرية حداً بشكل سريع لعمليات النصب المتكررة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة في ظل مدى خطورة تناول ذلك الدواء المغشوش على صحة المواطن بشكل عام وعلى صحة مرضى كورونا بشكل خاص في حالة عدم وجود إشراف طبي.

على صعيد متصل، حذرت شركة “إيفا فارما” المسؤولة عن إنتاج دواء رمديسيفير من عمليات النصب المستمرة في الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال إنشاء صفحات غير رسمية تروج لبيع الدواء بحثاً عن كسب الأموال على حساب صحة المرضى.

وأكدت الشركة أن ذلك الدواء لا يتم استخدامه إلا داخل مستشفيات العزل تحت إشراف وزارة الصحة والسكان، كما لا يمنح حتى لحالات العزل المنزلي البسيطة التي لا تعاني من أعراض فيروس كورونا.

وشددت أيضاً على أن المواطن المصري يجب عليه أن يكون واعياً حينما يتعامل مع هذه الصفحات المزيفة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن تناول ذلك الدواء بدون إشراف طبي يؤدي إلى حدوث آثار جانبية خطيرة وخاصة بالنسبة إلى أصحاب الأمراض المزمنة وذلك إن كان الدواء غير مغشوشاً من الأساس.