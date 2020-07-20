مجلس النواب يوافق رسميًا على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الإفريقية

أعلن مجلس النواب المصري بصفة رسمية اليوم الإثنين عن موافقته على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الإفريقية، وذلك على هامش جلسته السرية التي عقدها بناءً على طلب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وأكد البرلمان في بيان رسمي أنه قد وافق على قرار الرئيس السيسي رقم 181 لسنة 2020، والذي ينص على الموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الإفريقية التي تطل على خليج عدن والبحر الأحمر، علمًا بأن ذلك الميثاق قد تم توقيعه في العاصمة السعودية الرياض في يوم 6 يناير مطلع العام الجاري.

يذكر أن مجلس النواب قد وافق اليوم أيضًا على منح فخامة الرئيس السيسي تفويضًا بإرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية خارج حدود الدولة المصرية من أجل الدفاع عن الأمن القومي الذي أصبح مهددًا من الناحية الغربية أي من ناحية ليبيا بسبب العناصر الإرهابية والمرتزقة الذين تم الدفع بهم من جانب تركيا بهدف احتلال الأراضي الليبية.