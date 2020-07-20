مجلس النواب يوافق على إرسال قوات من الجيش خارج البلاد للدفاع عن الأمن القومي

منح مجلس النواب المصري بالإجماع اليوم الإثنين تفويضًا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، من أجل إرسال عناصر من القوات المسلحة إلى خارج أرض الوطن من أجل الدفاع عن الأمن القومي للدولة المصرية الذي أصبح مهددًا في الآونة الأخيرة من الناحية الغربية.

وكان البرلمان قد عقد جلسة سرية اليوم الإثنين وسط حضور الدكتور علي عبدالعال إضافة إلى 510 من أعضاء المجلس بناءً على طلب من الرئيس السيسي، من أجل الرد على مطلب الحكومة بإرسال قوات من عناصر القوات المسلحة خارج أرض الدولة المصرية للدفاع عن الأمن القومي.

واستعرض مجلس النواب في هذه الجلسة السرية كل ما تم مناقشته في اجتماع مجلس الدفاع الوطني يوم أمس الأحد، وفي نهاية المطاف وافق المجلس بالإجماع على منح فخامة الرئيس السيسي تفويضًا بإرسال عناصر من القوات المسلحة إلى ليبيا إن تطلب الأمر من أجل التصدي للعناصر الإرهابية التي دفعت تركيا بها إلى هناك.

وشدد البرلمان في بيانه عقب الجلسة أن الدولة المصرية على مدار تاريخها دائمًا ما تدعو إلى السلام، ولكنها لم ولن تقبل بأي حال من الأحوال التعدي عليها أو على حقوقها، وخاصة في ظل قدرتها على الدفاع عن مصالحها إضافة إلى مصالح أشقائها من الجيران.

ويؤكد ذلك التفويض مدى ثقة الشعب المصري الذي يمثله مجلس النواب في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية إضافة إلى الهيئة العامة للقوات المسلحة، علمًا بأن الجميع يعلم جيدًا مدى قدرة الجيش المصري على إنهاء الصراع داخل الأراضي الليبية في ظرف ساعات قليلة فقط.

وكان فخامة الرئيس السيسي قد طالب بشكل عاجل في وقت سابق بضرورة وقف إطلاق النيران في ليبيا، إلا أن العناصر الإرهابية والمرتزقة التي دفعت تركيا بهم إلى داخل الدولة الليبية بهدف احتلالها في نهاية المطاف مما يهدد بدوره أمن وسلامة الدولة المصرية.

ولا يبدو موقف الدولة المصرية تجاه القضية الليبية به أي شوائب على الإطلاق، وخاصة بعدما حظى بتأييد عالمي من الدول الكبرى مثل فرنسا وروسيا إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث دعت كل القوى العالمية إلى وقف إطلاق النار في ليبيا إلا أن هذه الدعاوى لم تغير أي شيء.

وهو الأمر الذي يحتم في نهاية تدخل القوات المسلحة المصرية التي تملك كل القدرات اللازمة لإنهاء الصراع في ليبيا، علمًا بأن الجيش المصري يعتبر أقوى جيش في المنطقة العربية أو حتى الإفريقية.