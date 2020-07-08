مجلس الوزراء يحدد قيمة مبلغ جدية التصالح بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء

كشف مجلس الوزراء المصري بصفة رسمية اليوم الأربعاء عن قيمة مبلغ جدية التصالح الواجب دفعه من جانب المخالفين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك من أجل تفادي الإزالة الفورية للأعمال المخالفة التي قاموا بها من خلال التعدي على أراضي الدولة المصرية بدون وجه حق.

وجاء الإعلان عن قيمة المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عبر تقنية الفيديو، علماً بأن تحديد هذه القيمة قد تمت بناءً على ما توصلت إليه اللجان المختصة التي تم تشكيلها مؤخراً.

ووافق مجلس الوزراء بالإجماع اليوم الأربعاء على بدء تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء من أجل وقف التعدي على أراضي الدولة المصرية، علماً بأن ذلك القانون يحتم على المخالفين الرافضين للصلح حتى الآن التقدم بطلب للتصالح مع الدولة، على أن يكون ذلك الطلب شاملاً لكافة المستندات المطلوبة إضافة إلى الرسوم وأيضاً مبلغ جدية التصالح.

ويتم إيداع مبلغ جدية التصالح في حساب التصالح الذي أنشأته وزارة المالية، وفي حالة تم التأكد من صحة المستندات والطلب وإيداع المبلغ المطلوب، سوف يتم قبول الطلب وخصم قيمة جدية التصالح من المبلغ الإجمالي للتصالح، أما في حالة العكس سوف يتم رد مبلغ جدية التصالح للمخالف مع إزالة المخالفات الخاصة به على الفور.

على صعيد متصل، بات لزاماً على جميع المخالفين الذين سبق لهم التقدم بطلب التصالح مع الدولة البالغ عددهم 325 ألف مواطن البدء في عملية سداد مبلغ جدية التصالح اعتباراً من يوم 15 يوليو المقبل من العام الحالي 2020، على أن يتم فتح باب السداد لمدة شهر كامل أي حتى منتصف شهر أغسطس القادم.

وإليكم الآن قيمة مبلغ جدية التصالح بنسبة 25% من المساحة الأصلية التي قام المخالف بالتعدي عليها: