مجلس الوزراء يعلن قطع المرافق عن العقارات غير مكتملة التشطيب

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة رسمية اليوم الإثنين أن الدولة المصرية سوف تقوم بقطع المرافق مباشرة على جميع العقارات ذات الواجهات غير كاملة التشطيب في المرحلة القادمة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ذلك القرار سوف يتم تطبيقه على جميع الأبراج السكنية التي تصل فيها قيمة الوحدة إلى ملايين من الجنيهات، وتحديداً الأبراج التي تقوم بتشطيب واجهة وحيدة فقط لا غير مع ترك بقية الواجهات بما فيها الرئيسية على الطوب الأحمر.

وأشار أيضاً إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التنمية المحلية سوف تضع خطة زمنية محكمة، حتى يتم منح السكان الوقت الكافي من أجل إنهاء عملية طلاء الواجهات الخاصة بالعقارات في الفترة القادمة.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي في حديثه على أن أي عقار لن يلتزم بالقرار بعد نهاية المدة الزمنية التي حددتها وزارة التنمية المحلية، سوف يتم قطع المرافق مباشرة عن ذلك العقار وفقاً لما ينص عليه القانون.

وأضاف أيضاً أن الهدف الرئيسي من وراء سعي الدولة المصرية لتشطيب وطلاء واجهات العقارات، هو استعادة أحياء الوطن الطابع الحضاري والجمالي الذي كان مفقوداً خلال السنوات الماضية، مؤكداً في الوقت ذاته أن ما تقوم به الحكومة المصرية حالياً سوف يساهم في استعادة العاصمة القاهرة مكانتها من جديد وسط أفضل مدن العالم على الإطلاق.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن التصالح على مخالفات البناء قد تم مده إلى فترة أخرى من أجل منح الفرصة لجميع المتخلفين عن التقديم في المرحلة الماضية، وذلك بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وشدد أيضاً على أن قانون التصالح على مخالفات البناء سوف يتم تطبيقه بمنتهى الحزم والصرامة، من خلال تنسيق المبالغ المالية التي يتوجب على المواطن المخالف الذي تقدم للتصالح مع الدولة أن يدفعها، أما بالنسبة إلى المخالفين الرافضين مبدأ التصالح سوف تتم عملية الإزالة الفورية لكافة الممتلكات المخالفة التي يملكونها.

وتسعى الدولة المصرية جاهدة إلى مواصلة العمل من أجل الإرتقاء مرة أخرى بالمستوى الحضاري لجميع محافظات الجمهورية مما سوف يساهم بدوره في تنشيط حركة السياحة بدرجة أكبر.