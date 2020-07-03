مجلس الوزراء يكشف حقيقة وقف صرف الخبز للمواطنين بسبب الموازنة الجديدة

حرص مجلس الوزراء المصري اليوم الجمعة على نفي جميع الشائعات التي تم تداولها على مدار الأسبوع الماضي، وذلك بخصوص وقف صرف الخبز للمواطنين من مستحقي الدعم تزامناً مع الموازنة الجديدة.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على هامش التقرير الأسبوعي لرصد الشائعات داخل الدولة المصرية، أنه قد تواصل مع مسؤولي وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل معرفة حقيقة ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار أيضاً إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية نفت تماماً كل هذه الأنباء المغرضة التي لا يوجد لها أي أساس من الصحة على الإطلاق، حيث يبقى الهدف الرئيسي من وراء ذلك النوع من الشائعات هو إثارة حالة من البلبلة في الشارع المصري فقط لا غير.

وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في التقرير على أن وزارة التموين مستمرة في صرف الخبز للمواطنين من مستحقي الدعم بصورة يومية وثابتة مثلما كان الحال تماماً في الفترة الماضية، مع استحالة إيقاف عملية الصرف أو حتى تخفيض عدد الأرغفة من حصة كل مواطن في المرحلة القادمة.

وأضاف أيضاً أن وزارة التموين والتجارة الداخلية كانت حريصة على تخصيص عدة حملات رقابية طيلة الأشهر الماضية، ويتمثل دور هذه الحملات في المرور بصفة مستمرة على مختلف المخابز على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حتى يتم التأكد من مدى جودة عمل هذه المخابز إضافة إلى حصول كل مواطن على الحصة الكاملة الخاصة به من الخبز المدعم مع العلم بأن سعر الرغيف يصل إلى 5 قروش.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن جميع المواطنين يجب عليهم تحري الدقة جيداً قبل نشر أي معلومات مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يمكن التواصل مع الأرقام التالية: 16528 / 19588 وذلك في حالة وجود شكوى تخص السلع التموينية.