محافظة الجيزة توضح سبب إغلاق شارع الأهرام 4 أيام

تقرر تنفيذ غلق جزئي، في محافظة الجيزة، لشارع الأهرام المقابل لشارع فاطمة رشدي، أربعة أيام، بدءًا من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل، من 12 منتصف الليل إلى 5 صباحًا، مع عدم تعطيل حركة المرور.

وذكرت محافظة الجيزة، أن هذا ضمن تنفيذ مشروع مترو الأنفاق “الخط الرابع”، ونقل مرافق الغاز الطبيعي والمتعارضة مع مسار المشروع، بما يتطلب إجراء الغلق الجزئي لشارع الأهرام بمناطق الأعمال، بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وحددت موقع الغلق بأنه أمام مستشفى جنة بمنطقة المساحة بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة إلى المنطقة الأثرية لمدة يومَين من غد الأحد 12/7/2020 إلى الإثنين 13/7/2020 من 12 صباحًا إلى 5 صباحًا دون تعطيل حركة المرور.

وتابعت: “إجراء غلق جزئي أيضًا لشارع الأهرام أمام شارع فاطمة رشدي محيط منطقة المساحة بالاتجاهين لمدة أربعة أيام، من اليوم السبت حتى الثلاثاء 14/7/2020 من 12 منتصف الليل حتى 5 صباحًا دون تعطيل حركة المرور.

من جانبه، وجه محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، رئيسَ حي العمرانية بمتابعة أعمال وسرعة رد الشيء إلى أصله عقب انتهاء الأعمال لعدم التأثير على حركة المواطنين.

وقال إن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وضعت اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال، لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين خدمات المرور الضرورية لتيسير حركة المرور.