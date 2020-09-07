محافظ البحيرة يوضح حقيقة غرق الأراضي الزراعية بسبب السيول

كشف محافظ البحيرة، اللواء هشام اَمنة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “mbc مصر”، مساء الإثنين، عن حقيقة غرق بعض الأراضي الزراعية، في محافظة البحيرة بسبب مياه السيول.

وأوضح محافظ البحيرة أن ما حدث كان نتيجة ارتفاع بسيط في منسوب النيل، بسبب الأمطار وفيضان السودان، مما أدي إلى غرق مساحات من أراضي زراعية كونها على بعد 2 متر فقط من مياه النيل.

وأضاف “الأراضي التي غرقت طرح نهر ومن المفترض عدم زرعها وليست في ملكية أحد ولكن يتم زراعتها من قبل بعض المزارعين في توقيتات انحسار المياه”.

وأكد أنه لم يتعرض أي منزل أو قرية لضرر بسبب الغرق مثلما تردد من شائعات.

ولفت إلي أن محافظة البحيرة تم تجهيزها تمامًا من خلال معدات وأجهزة لمواجهة أي سيول قادمة، مضيفا إلي أنه تم إزالة 2000 مخالفة على نهر النيل.