محافظ القاهرة يؤكد إصابة 7 أفراد نتيجة انفجار خط المازوت على طريق الإسماعيلية الصحراوي

حرص اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة منذ قليل على الكشف عن حجم الخسائر التي أسفر عنها حريق خط بترول ماسورة المازوت المتواجد على طريق الإسماعيلية الصحراوي، والذي تسبب في شلل مروري تام على الطريق نتيجة الانفجار الهائل.

وأكد اللواء خالد عبدالعال خلال تواجده في موقع الحادث أن ذلك الانفجار قد تسبب في إصابة 7 مواطنين تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى السلام العام بشكل فوري من أجل تلقي العلاج اللازم تحت إشراف الأطباء.

وأشار أيضًا إلى أن الانفجار أسفر بدوره عن حدوث حريق في إحدى معارض السيارات المتواجدة في موقع الحادث، إلا أن سيارات الإطفاء نجحت في السيطرة على الحريق بشكل كامل وخاصة بعد وصول أكثر من 20 سيارة إطفاء خلال الساعات القليلة الماضية بعد حدوث الانفجار مباشرة.

وشدد اللواء خالد عبدالعال على أن الأجهزة الأمنية لن تغادر موقع الحادث تمامًا إلا بعد التأكد من السيطرة على الحريق وعدم حدوث أي انفجار جديد في نفس خط البترول مرة أخرى.