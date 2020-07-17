محافظ القاهرة يصدر قرارًا جديدًا بخصوص ملف التصالح في مخالفات البناء

أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اليوم الجمعة قرارًا جديدًا، وذلك بخصوص ملف التصالح في مخالفات البناء مع كافة المواطنين المخالفين خلال المرحلة القادمة من أجل ضمان جدية المخالف في الالتزام.

وأكد اللواء خالد عبدالعال أن أي مواطن مخالف سوف يكون مطالبًا بدفع 25% مقدم من قيمة الوحدة أو البناء المخالف تزامنًا مع تقديم طلب التصالح، على أن يتم تحديد المبلغ بناءً على المساحة المحددة في طلب التصالح وفقًا للحد الأقصى الذي أعلن عنه مجلس الوزراء في الفترة الماضية.

وأشار أيضًا إلى أن هذه النسبة قد تم تحديدها من أجل ضمان جدية التصالح من طرف المخالفين، على أن يتم خصم هذه القيمة من إجمالي مبلغ التصالح في حالة تم قبول طلب التصالح، أما في حالة تم رفض طلب التصالح سوف يرد المبلغ كاملاً إلى المواطن المخالف بدون أي رسوم أو خصومات على الإطلاق.

وشدد اللواء خالد عبدالعال في حديثه على أن الدولة المصرية سوف تتعامل بشكل حاسم وصارم وسريع مع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية من أجل رد حق الدولة والشعب كاملاً.

وأضاف أيضًا أن الدولة سوف تعمل في ذات التوقيت على إزالة كل العقبات التي تقف في وجه المواطنين المخالفين الراغبين في التصالح، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك الملف لن يتم التعامل بتهاون تحت أي ظرف من الظروف.

وأوضح اللواء خالد عبدالعال في تصريحاته أن الهدف الرئيسي من وراء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، هو الحفاظ على حق الدولة المصرية وشعبها في المقام الأول، إضافة إلى الحفاظ على سلامة المنشأة التي تم البناء عليها بشكل مخالف مما قد يعرض حياة جميع المواطنين فيها إلى الخطر في نهاية المطاف.

وشدد أيضًا على أن الجهات المعنية قامت ببذل مجهودات هائلة طيلة الفترة الماضية من أجل تقنين أوضاع كافة طلبات التصالح في مخالفات البناء، مطالبًا رؤساء الأحياء وجميع المسؤولين في العاصمة القاهرة باستلام كافة طلبات التصالح من المخالفين دون فرض أي عوائق عليهم على الإطلاق باستثناء نسبة ال25% المقررة.

وأشار اللواء خالد عبدالعال إلى أن جميع المواطنين المخالفين يتوجب عليهم تقديم طلبات التصالح قبل نهاية المهلة التي حددتها الدولة المصرية المقررة تحديدًا في يوم 30 من شهر سبتمبر المقبل من العام الحالي 2020، مشددًا على أن تقديم طلب التصالح يعني مباشرة قطع المرافق عن البناء المخالف ثم إزالته.