محافظ القاهرة يصدر قرار بتخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء بهذه المناطق
قام اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بإصدار القرار رقم 3967 لسنة 2020 وذلك من أجل تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء ببعض الأحياء السكنية في المنطقة الغربية، وذلك بناءاً على تعليمات الحكومة بالحرص على تخفيض رسوم التصالح بما يتناسب مع كل منطقة من أجل تشجيع المواطنين على التصالح في مخالفات البناء.
وننشر لكم في أسعار التصالح الجديدة في الأحياء السكنية بمناطق غرب القاهرة على النحو التالي:
أولا مناطق واحياء الزمالك وجاردن سيتي وشارع معروف
منطقة أ وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح:
- 2000 جنيه للسكني
- 2000 جنيه للتجاري
- 2000 جنيه للإداري
- 1500 جنيه للصناعي.
المنطقة ب: وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح:
- 1600 جنيه للسكني
- 1800 جنيه للتجاري
- 1800 جنيه للإداري
- 1200 جنيه للصناعي.
المنطقة ج: وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح:
- 1300 جنيه للسكني
- 1500 جنيه للتجاري
- 1500 جنيه للإداري
- 1000 جنيه للصناعي.
ثانياً مناطق واحياء وسط القاهرة
منطقة أ وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح:
- 1200 جنيه للسكني
- 2000 جنيه للتجاري
- 1500 جنيه للإداري
- 1000 جنيه للصناعي.
المنطقة ب: وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح:
- 1000 جنيه للسكني
- 1500 جنيه للتجاري
- 1200 جنيه للإداري
- 800 جنيه للصناعي.
المنطقة ج: وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح:
- 800 جنيه للسكني
- 1200 جنيه للتجاري
- 1000 جنيه للإداري
- 600 جنيه للصناعي.
ثالثاً مناطق واحياء بولاق
منطقة أ وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح:
- 800 جنيه للسكني
- 2000 جنيه للتجاري
- 2000 جنيه للإداري
- 1500 جنيه للصناعي.
المنطقة ب: وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح:
- 600 جنيه للسكني
- 1500 جنيه للتجاري
- 1200 جنيه للإداري
- 800 جنيه للصناعي.
المنطقة ب: وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح:
- 600 جنيه للسكني
- 1500 جنيه للتجاري
- 1200 جنيه للإداري
- 800 جنيه للصناعي.