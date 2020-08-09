محافظ القاهرة يصدر قرار بتخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء بهذه المناطق

قام اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بإصدار القرار رقم 3967 لسنة 2020 وذلك من أجل تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء ببعض الأحياء السكنية في المنطقة الغربية، وذلك بناءاً على تعليمات الحكومة بالحرص على تخفيض رسوم التصالح بما يتناسب مع كل منطقة من أجل تشجيع المواطنين على التصالح في مخالفات البناء.

وننشر لكم في أسعار التصالح الجديدة في الأحياء السكنية بمناطق غرب القاهرة على النحو التالي:

أولا مناطق واحياء الزمالك وجاردن سيتي وشارع معروف

منطقة أ وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح:

2000 جنيه للسكني

2000 جنيه للتجاري

2000 جنيه للإداري

1500 جنيه للصناعي.

المنطقة ب: وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح:

1600 جنيه للسكني

1800 جنيه للتجاري

1800 جنيه للإداري

1200 جنيه للصناعي.

المنطقة ج: وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح:

1300 جنيه للسكني

1500 جنيه للتجاري

1500 جنيه للإداري

1000 جنيه للصناعي.

ثانياً مناطق واحياء وسط القاهرة

منطقة أ وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح:

1200 جنيه للسكني

2000 جنيه للتجاري

1500 جنيه للإداري

1000 جنيه للصناعي.

المنطقة ب: وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح:

1000 جنيه للسكني

1500 جنيه للتجاري

1200 جنيه للإداري

800 جنيه للصناعي.

المنطقة ج: وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح:

800 جنيه للسكني

1200 جنيه للتجاري

1000 جنيه للإداري

600 جنيه للصناعي.

ثالثاً مناطق واحياء بولاق

منطقة أ وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح:

800 جنيه للسكني

2000 جنيه للتجاري

2000 جنيه للإداري

1500 جنيه للصناعي.

المنطقة ب: وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح:

600 جنيه للسكني

1500 جنيه للتجاري

1200 جنيه للإداري

800 جنيه للصناعي.

المنطقة ب: وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح: