محافظ القاهرة يعلن تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء بهذه المناطق

أصدر السيد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3967 لسنة 2020 بشأن تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بعدد من أحياء المنطقة الشمالية، للتيسير على المواطنين.

وننشر لكم أسعار التصالح الجديدة في حي شبرا على النحو التالي:

أولًا.. منطقة (أ)

تشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق على النحو التالي:

700 جنيه للسكني

2000 جنيه للتجاري

800 جنيه للإداري

600 جنيه للصناعي.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل الشوارع التي يزيد اتساعها عن 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق على النحو التالي:

420 جنيها للسكني

400 جنيه للإداري

600 جنيه للتجاري

360 جنيها للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل الشوارع الأقل من 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق على النحو التالي: