محافظ القاهرة يعلن تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء بهذه المناطق
أصدر السيد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3967 لسنة 2020 بشأن تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بعدد من أحياء المنطقة الشمالية، للتيسير على المواطنين.
وننشر لكم أسعار التصالح الجديدة في حي شبرا على النحو التالي:
أولًا.. منطقة (أ)
تشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق على النحو التالي:
- 700 جنيه للسكني
- 2000 جنيه للتجاري
- 800 جنيه للإداري
- 600 جنيه للصناعي.
ثانيًا.. المنطقة (ب)
تشمل الشوارع التي يزيد اتساعها عن 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق على النحو التالي:
- 420 جنيها للسكني
- 400 جنيه للإداري
- 600 جنيه للتجاري
- 360 جنيها للصناعي.
ثالثًا.. المنطقة (ج)
تشمل الشوارع الأقل من 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق على النحو التالي:
- 252 جنيها للسكني
- 288 جنيها للإداري
- 360 جنيها للتجاري
- 216 جنيها للصناعي.