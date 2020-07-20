مد حالة الطوارىء 3 أشهر يناقشها البرلمان اليوم

مد حالة الطوارىء يناقشها مجلس النواب، اليوم الاثنين، في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بمد حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 شهور تبدأ من يوم الإثنين الذي يوافق 27 يوليو2020 ، ووفقا للدستور فإنه يجب أن يوافق ثلثي عدد أعضاء المجلس على مد حالة الطوارىء.

المادة 154من الدستور تنس على إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارىء بعد أن يأخذ رأى مجلس الوزراء، على النحو الذى ينظمه القانون، وهذا الإعلان يتوجب عرضه على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وتشير المادة إلى أنه في حال الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، يجب أن تتم دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفي أي من الأحوال فإنه يجب أن يوافق أغلبية عدد أعضاء المجلس على أن تعلن حالة الطوارئ، على أن يكون إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز 3 شهور، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد أن يوافق ثلثى عدد أعضاء المجلس.

وفي حال لم يكن المجلس قائما فإن الأمر يتم عرضه على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، كما أنه لا يجوز أن يحل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

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