ميفوتكش.. مد مدة حجز وحدات الإعلان الثالث عشر بالإسكان

أكد وزير الإسكان، الدكتور عصام الجزار، أمس الخميس، مد مدة حجز الوحدات السكنية المطروحة من قبل وزارة الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالإعلان الثالث عشر.

وجاء التأجيل استجابة لطلبات العديد من المواطنين الراغبين بالحجز بعد شرائهم كراسات الشروط، موضحًا أن الموعد النهائي لشراء كراسة الشروط وسداد مقدمات جدية الحجز لوحدات الإعلان الـ13 هو غدًا السبت الموافق 18 يوليو.

ومن جانبها، أضاف الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، أن 21723 شخصًا قاموا بدفع مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ13، وقام 19503 بتسجيل البيانات الكترونيا، وقام 35236 بشراء كراسة الشروط.

وعلى إثره، تقرر مد فترة تسجيل الطلبات حتى 25 يوليو الجاري.