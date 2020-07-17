مرتضى منصور يؤكد تمسك نادي الزمالك بحقه في لقب “نادي القرن”

واصل المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الجمعة تأكيده على أنه لن يترك حق الفارس الأبيض أبدًا في لقب نادي القرن، والذي استحقه بناءً على عدد الألقاب القارية التي حققها باعتراف رسمي من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الآونة الأخيرة.

وأكد المستشار مرتضى منصور خلال تصريحات له اليوم الجمعة للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن لقب نادي القرن هو من حق نادي الزمالك وليس من حق أي نادي آخر سواء كان الأهلي أو غيره، وذلك على هامش جلسة جمعت بينه وبين أصحاب صفحات وجروبات نادي الزمالك الخاصة بالجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار أيضًا إلى أن مجلس إدارة القلعة البيضاء قد استلم في الساعات الماضية خطابًا رسميًا من جانب الاتحاد الإفريقي عبر الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي بخصوص لقب نادي القرن.

وشدد المستشار مرتضى منصور في حديثه على أن مجلس إدارة نادي الزمالك سوف يقوم بإعداد ملفًا كاملاً بشأن أزمة لقب نادي القرن بعد الاستعانة بمجموعة من المحامين الدوليين، على أن يتم إرسال ذلك الملف يوم الأحد القادم إلى محكمة التحكيم الرياضية “كاس”.

وأضاف أيضًا أنه بغض النظر عن الحكم الذي سيصدر من جانب محكمة التحكيم الرياضي، فإن نادي الزمالك ومجلس إدارته وجماهيره في كل مكان سوف يعتبرون نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي.

وأوضح المستشار مرتضى منصور في تصريحاته أن كل الأنباء المزيفة التي تم تداولها في الآونة الأخيرة عبر بعض وسائل الإعلام والصحف الأهلاوية، وذلك بخصوص إزالة أي لافتة تحمل أسماء رموز النادي مثل حازم إمام أو حسن شحاتة من داخل الحدائق المتواجدة بمقر النادي هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

وشدد أيضًا على أنه لم ولن يقوم أبدًا بإزالة أي لافتة تحمل أسماء رموز نادي الزمالك من مقر النادي، مطالبًا جماهير القلعة البيضاء في الوقت ذاته بعدم الانسياق وراء مثل ذلك النوع من الشائعات الذي يهدف إلى إثارة الفتنة بين الجماهير وبين مجلس الإدارة الحالي.

يذكر أن أزمة لقب نادي القرن قد اشتعلت بشدة في الفترة الماضية بين قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك، وخاصة بعدما قام مجلس إدارة القلعة البيضاء بوضع لافتة كبيرة في مقر نادي الزمالك مكتوب عليها “نادي الزمالك للألعاب الرياضية، نادي القرن الحقيقي” مما أثار غضب إدارة النادي الأهلي.