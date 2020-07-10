مرور الجيزة تعلن إغلاق شارع الهرم بسبب المشروع القومي لمترو الأنفاق الخط الرابع

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة بصفة رسمية اليوم الجمعة بعد التنسيق مع قطاع أمن الجيزة عن إغلاق جزئي لشارع الهرم لمدة 4 أيام قادمة، بسبب نقل أعمال المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومي لمترو الأنفاق الخط الرابع.

ويتعارض مع مسار ذلك المشروع القومي إحدى خطوط الغاز الطبيعي، مما سوف يحتم نقلها من أجل إكمال عملية إنشاء مترو الأنفاق الخط الرابع.

ومن المقرر أن يتم غلق جزئي بالاتجاهين أمام شارع فاطمة رشدي محيط منطقة المساحة دون أن يؤثر ذلك تماماً على حركة المرور أو يعطلها بأي حال من الأحوال.

وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة أن ذلك الإغلاق الجزئي سوف يستمر لمدة 4 أيام كاملة، وذلك انطلاقاً من يوم صباح يوم غداً السبت الموافق 11 يوليو 2020 إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 من الشهر ذاته.

وأشارت أيضاً إلى أن العمل سوف يبدأ يومياً على مدار فترة العمل بداية من الساعة الثانية عشر صباحاً أي بعد منتصف الليل إلى غاية الساعة الخامسة صباحاً.

وشددت الإدارة العامة لمرور الجيزة على أن الشركة المنفذة لأعمال المشروع القومي لمترو الأنفاق الخط الرابع قامت بوضع عدد كبير من اللوحات التحذيرية للمواطنين وسائقي المركبات في كافة أنحاء محيط الأعمال، وذلك حرصاً على أمن وسلامة جميع الناس إضافة إلى ضمان استمرار سيولة الحركة المرورية دون أي مشاكل على الإطلاق.

ويعتبر ذلك المشروع القومي من ضمن مجموعة كبيرة من المشاريع القومية التي تقوم الدولة المصرية بتنفيذها في الفترة الحالية مثلما كان الوضع تماماً خلال السنوات الماضية، وذلك بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الذي تمكن من إعادة هيبة الوطن سريعاً بالرغم من كثرة التحديات التي واجهته.

ومن المؤكد أن تكاتف جميع مؤسسات الدولة المصرية مع توجه الرئيس السيسي ساعد على إنشاء العديد من المشروعات القومية على كافة المستويات في جميع أنحاء الجمهورية، على أمل أن يستمر الوضع ذاته في المستقبل من أجل ضمان مستقبل أفضل لكل الأجيال القادمة بعد سنوات ماضية لم ينعم فيها أحد بالاستقرار بسبب ثورة 25 يناير ثم ثورة 30 يونيو.

ويبقى الأمر المؤكد أن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة العلامة الفارقة في نهاية المطاف بعدما تخلص فيها الشعب المصري من حكم جماعة الإخوان الإرهابية التي كان هدفها الرئيسي يكمن في هدم بناء الدولة المصرية إضافة إلى تمزيق الوحدة الوطنية وأيضاً إثارة الفتن والحروب بين أبناء الشعب الواحد.