مستشار الأوبئة بـ”الشرق الأوسط”: إنتاج لقاح كورونا يحتاج 6 أشهر

أعلن مستشار الأوبئة بشبكة الشرق الأوسط للصحة المجتمعية الدكتور عادل البلبيسي، إن عملية إنتاج لقاحٍ آمن وفعال للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، تتطلب تعاونًا دوليا من أجل إنتاجه على نطاق واسع لكي يصل في أقرب وقت إلى مليارات من البشر.

وأضاف البلبيسي، في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم، أن عملية إنتاج اللقاح قد تحتاج إلى نحو 6 أشهر، على الأقل، لكن توزيع اللقاح حتى يصل إلى جميع أنحاء العالم سوف يتطلب إلى نحو عامٍ ونصف، مشيرا إلى أن عملية التعاون بين الدول هي من ستقلل هذه الفترة لتكون أشهرٍ معدودة.

وأوضح مستشار الأوبئة في شبكة الشرق الأوسط للصحة المجتمعية، أن العالم لم يكن يعرف أي شيء عن الفيروس التاجي قبل 3 أشهر، إلا أن الأمر اختلف الآن، كما اتضحت الأسباب الأكثر شيوعًا في انتشاره.

وكان أستاذ الفيروسات بالمركز القومى للبحوث، الدكتور محمد أحمد على، قال إنه سيكون هناك أكثر من لقاح لفيروس كورونا خلال شهور، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 13 لقاح في اختبارات سريرية على مستوى العالم،

وأكد أستاذ الفيروسات بالمركز القومى للبحوث، أنه يتم تجربتهم على البنى آدمين، موضحا أنه بعد تجربة اللقاح على الحيوان ويحقق نسبة كبيرة على نجاحه يتم تجربته على الإنسان، ويتخذ 3 مراحل.

وأضاف ”على”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، قائلاً: ”اللقاحات الأربعة في مرحلة ما قبل التجارب السريرية، حيث في نظام تحضير، أما الدواء تحركنا في أكثر من 140 دواء لو فحصنا كل الأدوية ووجدنا أن هناك 3 مواد لها تأثير عالي على فيروس كورونا، ولكى يتحول لدواء يتخذ بعض الوقت، وحاولنا ننتجها في صورة عينات دواء و نجربها على مصابي كورونا”.