مستشار الرئيس يصدم الجميع.. لن نصل إلى صفر كورونا ونتوقع زيادة الإصابات

قال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة “صدى البلد”، إن هناك توقعات بزيادة إصابات “فيروس كورونا” في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال “تاج الدين” أن أسباب زيادة إصابات “فيروس كورونا” معروفة، وهي نتيجة تراكم الإجازات والتزاحم خلال عيد الأضحى المبارك، ولكن هذه الزيادات لن تُقارن بالفترة ما بعد عيد الفطر.

واستبعد “تاج الدين”، إمكانية وصول عدد الإصابات في مصر لـ “صفر اصابة”، قائلًا: “لأ.. مش هنوصل لكده، لا إحنا ولا أي دولة غيرنا”، ولكن من المتوقع أن تقل الحالات بشدة وتنخفض للغاية وكذلك انخفاض شراسة الفيروس.

وأشار “تاج الدين” مستشار الرئيس السيسي لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن هناك 8 أنواع من فيروس كورونا في العالم، وتم عمل دراسات في مركز الأبحاث المتميز رفيع المستوى في جامعة عين شمس، “لاقينا عندنا 7 أنواع من الفيروس موجود في مصر من الـ 8 اللي موجودين في العالم”.

وتابع “تاج الدين” قائلاً : “هل بقى أنواع الفيروس ممكن هي اللي بتخلي الإصابات بسيطة ومتوسطة وشديدة، أو نوع الفيروس يتحكم في شدته، ده ما زال تحت الدراسة في مراكز الأبحاث الجامعية لكن هناك فرق شديد بين العدوى والمرض، كل مريض بكورونا أخذ العدوى وليس كل من أخذ العدوى مصاب بالفيروس”.