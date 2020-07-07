مستشار الرئيس يعلن موعد طرح لقاح جديد لعلاج كورونا

قال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن هناك نحو 180 بحثًا على مستوى العالم للوصول للقاح كورونا، بينهم 18 بحث دخلوا في المرحلة الإكلينيكية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة “دي إم سي” اليوم الثلاثاء، أن العالم كله يبحث عن علاج لفيروس كورونا المستجد، وإن المراكز البحثية في مصر تعمل في المرحلة التي تسبق المرحلة الإكلينيكية.

وأوضح “تاج الدين”، أن أي لقاح أو دواء لضمان تأثيره يجب أن يمر بمراحل كثيرة من أهمها المرحلة الثالثة المتعلقة بالتجارب السريرية والإكلينيكية.

وأكد أن هناك مؤشرات للتوصل إلى لقاح للوقاية من كورونا بحلول سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، مشيرًا إلى اتساع نطاق المستشفيات لفرز وعلاج الحالات المصابة بكورونا في مصر وأن الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي متاحة للحالات الحرجة.