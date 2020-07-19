مستشفى سرس الليان بالمنوفية تخلي المصابين بفيروس كورونا

أخلت مستشفى سرس الليان المركزي بالمنوفية المصابين بفيروس كورورنا المستجد، وفقا لما أعلنه الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الشئون الصحية بالمنوفية، عاودت المستشفى تقديم خدماتها بالكامل للمرضى أصحاب الأمراض العادية.

وأكد الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الشئون الصحية بالمنوفية، وجود عدد من الحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل عناية مستشفى بركة السبع المركزي، وذلك في تمهيد لإخلائها بشكل كامل.

مشيرا إلى الاستمرار في نقل الحالات المستشفى التعليمي، إلى مستشفيات مديرية الصحة، حتى تنتهي من قوائم إنتظار العمليات الجراحية، والمرحلة المقبلة ستكون الأسبوع المقبل بنقل المصابين بفيروس كورونا من مستشفى أشمون العام، حتى تشرع في تقديم خدماتها لكل المرضى، إذ يتواجد 103 مصاب بفيروس كورونا داخل مستشفى الباجور المخصصة للعزل.