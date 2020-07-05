مصادر: تدفقات صناديق الاستثمار العالمية بالجنيه وراء تراجع الدولار

أعلنت مصادر مصرفية، أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه، تراجع خلال تعاملات اليوم، نتيجة دخول كبير من صناديق الاستثمار العالمية، لشراء سندات وأذون خزانة بالجنيه، ما أدى لهبوط الدولار 3 قروش دفعة واحدة.

وشهدت أسعار الدولار أمام الجنيه في بعض البنوك، اليوم، انخفاضا من بينها بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، بين قرشين و4 قروش ليصل إلى حدود 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، وأكدت مصادر وجود ارتفاع لدخول الأجانب للاستثمار في أدوات الدين عقب إعلان صندوق النقد الدولي، الموافقة على قرض مصر بـ5.2 مليار دولار.

يشار إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق، أمس الأول، على منح مصر تمويلٍ جديدٍ يبلغ 5.2 مليار دولار؛ لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المحلي، وتلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتمويل عجز الموازنة.

يأتي التمويل الجديد ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في 5 يونيو الماضي، وأكد مصدر في بنك القاهرة، أن البنك شهد دخول تدفقات من عدد من المستثمرين الأجانب من أجل الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، وهو ما جعل الدولار يتراجع.