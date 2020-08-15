مصادر: حتى الآن لا يوجد اتفاق بين بيراميدز وهيدرسفيلد بخصوص انتقال رمضان صبحي

مصادر: حتى الآن لا يوجد اتفاق بين بيراميدز وهيدرسفيلد بخصوص انتقال رمضان صبحي

أكد مصدر رياضي مسؤول أن نادي بيراميدز لم يتوصل لاتفاق حتى الآن مع إدارة نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، لضم اللاعب رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار المصدر في تصريحات صحفية اليوم السبت 15 اغسطس 2020، إلى أن نادي بيراميدز ينتظر الاتفاق مع هيدرسفيلد ماديًا من أجل إتمام إجرءات الصفقة.

ذكر أن كانت تقارير صحفية في انجلترا كانت قد أكدت خلال الساعات الماضية توصل بيراميدز المصري ونادي هيدرسفيلد والإنجليزي لاتفاق مادي لضم رمضان صبحي والبدء في إتمام الصفقة فعليًا.

ولكن هذا المصدر نفى أن يكون هناك اتفاق نهائي بين بيراميدز المصري ونادي هيدرسفيلد والإنجليزي حتى الآن، لافتًا إلى أن بيراميدز ينتظر التوصل لاتفاق نهائي قبل توقيع العقود الرسمية.

الجدير بالذكر أن رمضان صبحي أعلن رغبته في عدم تمديد إعارته أو الانتقال إلى الأهلي، مفضلًا الرحيل نحو بيراميدز بداية من الموسم المقبل للعب في صفوف النادي.