مصادر رياضية تكشف حجم العرض المالي المقدم من بيراميدز لرمضان صبحي

أوضح مصدر رياضي مسؤول بعض التفاصيل المالية الخاصة بعرض نادي بيراميدز للاعب رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، والمعار لنادي هدرسفيلد الإنجليزي.

وقد كشف النادي الأهلي في وقت سابق أن اللاعب رمضان صبحي لم يعد ضمن حسابات النادي الأهلي وذلك بعد قيام رمضام صبحي بإخطار إدارة النادي برغبته في الانتقال لصفوف نادي بيراميدز.

وقال المصدر الذي كشف هذه التفاصيل في تصريحات صحفية له:

إن العرض المالي المقدم لرمضان صبحي 80 مليون جنيه في 3 مواسم، من نادي بيراميدز.

يذكر أن مصدر رياضي قد صرح للصحافة الرياضية في وقت سابق، أن نادي بيراميدز قد توصل لاتفاق مبدئي مع اللاعب رمضان صبحي لينتقل لصفوف النادي خلال الموسم الجديد، ليكون أحد لاعبي نادي بيراميدز بشكل أساسي.

وأعلن رمضان صبحي لأحد المواقع الرياضية أنه قام بجمع جميع متعلقاته الشخصية من النادي الأهلي وذلك استعداداً لعودته لانجلترا للتواجد مع النادي المعار له وهو نادي هدرسفيلد لحين حسم موقفه في الصفقة المعروضة عليه من نادي بيراميدز.