مصدر أمني يكشف حقيقة تجمع أهالي الدويقة وقطع طريق الأوتوستراد

كشف مصدر أمنى حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو تضمن تجمع عدد من الأهالى بمنطقة الدويقة بمحافظة القاهرة وقطع طريق الأوتوستراد.

ونفي المصدر ما تم تداوله فى هذا الصدد وأنه عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً.

وأوضح المصدر أن حقيقة الأمر ترجع إلى تردد عدد من المواطنين على أماكن الحى لتسجيل بياناتهم ، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير المنطقة.

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