مصدر بوزارة الري يكشف سبب خروج بعض محطات الشرب بالسودان من الخدمة

كشف مصدر بوزارة الري والموارد المائية، عن السبب الرئيسي حول نقص مستوى الماء في بعض محطات الشرب بالسودان، هو تفريغ المياه من السدود تمهيدًا للفيضان.

وأضاف أن إثيوبيا حجزت مياه بحجم 4.9 مليار متر مكعب خلال الفيضان، لافتًا إلي أن الأزمة بدأت تتلاشى أمس بعد مرور المياه.

وأكد المصدر أن مصر سوف تستقبل المياه منتصف أبريل بدلاً من الشهر الجاري، مضيفا أن سبب تأخير المياه هو حجز المياه من قبل إثيوبيا.

وأشار المصدر إلى أن هذه الكمية لا تؤثر على مصر، وسبق وعرضنا الموافقة على الملء الأوّل لإثيوبيا شريطة التوقيع على اتفاق ملزم لكافة الأطراف وهو ما تخالفه حكومة أديس أبابا الآن.

والجدير بالذكر أن الخرطوم أعلنت أمس، عن خروج عدد من محطات الشرب بالسودان عن الخدمة نتيجة انحسار المياه وحجزها خلف سد النهضة الإثيوبي.​