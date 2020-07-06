مصدر يكشف حقيقة خلافات الأهلي ومروان محسن ومصير التجديد

قال مصدر بالنادي الأهلي، إن تأخير الإعلان عن تجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، لا علاقة له بخلافات، مؤكدا عدم وجود خلافات بين الطرفين تخص الأمور المالية.

في حين قال تامر النحاس وكيل أعمال لاعب المنتخب الوطني، في تصريحات تلفزيونية له الشهر السابق، إنه سوف تنعقد جلسة بعد 48 ساعة مع مدير الكرة بالفريق الأحمر سيد عبد الحفيظ من أجل الوصول إلى اتفاق على تجديد عقد اللاعب موكله.

وأكد المصدر، عدم وجود خلافات مالية بين مروان محسن والأهلي بشأن تجديد عقده، بينما الجلسة قد تأجلت بسبب أزمة جائجة فيروس كورونا، وكان من المقرر أن يكون التجديد في نهاية شهر مايو الماضي، لافتا إل أن التفاوضات المالية تتم بين تامر النحاس والنادي الأهلي بعلم من الاعب مروان محسن.

وأكد عدم وضع اللاعب لشروط في مقابل التجديد وأن وجهات النظر بينه وبين النادي متقاربة جدا، وأنه خلال أيام سيتم التوقيع على عقود التجديد، ولا يشعر مسؤولو النادي الأهلي بقلق من تأخر التجديد للاعب حتى الآن خاصة وأن اللاعب يرغب في أن يستمر ولا يملك عروضا أخرى من أي ناد.