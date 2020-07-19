مصدر يوضح كيفية معرفة انتهاء الرصيد في العداد مسبق الدفع والتصرف الصحيح

يتساءل الكثيرون عن صحة عمل العداد مسبق الدفع إذا انتهى الرصيد، فهل سيفصل العداد التيار بشكل مفاجىء، أوضح ذلك مصدر مسؤول في الشركة القابضة لكهرباء مصر، من خلاله قولع بإن العداد مسبوق الدفع فيه إشارات تظهر بعد نفاذ الرصيد، حتى تنبه المستهلك بنفاذ رصيد العداد.

وأشار المصدر إلى وجود لمبة إنذار توجد في العداد مسبوق الدفع، تنير باللون الأحمر عندما يوشك رصيد العداد على الانتهاء، كما أن تلك العدادات مبرمجة على عدم فصل التيار الكهربائي في الإجازات والعطلات الرسمية، حتى يتسنى للمستهلك إعادة شحن الرصيد مع أول يوم عمل، غير انتشار منافذ شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع على مستوى الجمهورية، تمكن المستهلك من شحن رصيد العداد في أي مكان وفي أي وقت أيضًا.

ونصح المصدر المستهلكين بعد شحن العداد في أول يوم من الشحر تجنبا للزحام والتكدس حول مراكز الشحن، ناصحا كذلك باستخدام اللمبات الموفرة في المنزل حتى تقلل من استهلاك الكهرباء والامتناع عن ترك الأجهزة المنزلية في المنزل متصلة بالكهرباء حتى يقلل المشترك من الاستهلاك.

وإذا أرد الشخص اختبار سلامة عداد الكهرباء فعليه فصل كل الأجهزة المنزلية ويقرأ العداد بعد مرور 15 دقيقة من الفصل.

ونستعرض مميزات العدادات مسبقة الدفع:

ـ يخفض العداد مسبوق الدفع في خفض الفاتورة من خلال تحكمه في استهلاك الكهرباء.

ـ يمكن للعميل أن يتأكد من استهلاكه ويراقبه وبالتالي فإن قيمة الفاتورة تكون مؤكدة بالنسبة إليه.

ـ يحدد المستهلك كمية الطاقة الكهربائية الراغب في شرائها حسب إمكانياته.

ـ تختفي مشكلات المحصل.

ـ يعرف المشترك البيانات والمعلومات كالاستهلاك الكلي والرصيد المتبقي، كما أن المستهلك لا يتأخر في السداد.