1390 مصريًا يغادرون الكويت عبر 7 رحلات إلى القاهرة والإسكندرية وسوهاج وأسيوط

غادر 1390 مصريًا الكويت اليوم الجمعة حسبما أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم، وتتجه الرحلات إلى محافظة القاهرة وأسيوط والإسكندرية عروس المتوسط وسوهاج، وينتقل المصريين عبر 7 رحلات جوية حسبما أوضح الطيران المدني الكويتي.

وتمت عملية المغادرة على مرحلتين، المرحلة الأولى على طائرتين حملتا 290 راكبًا إلى محافظة سوهاج، و3 رحلات يقلان 810 راكبًا إلى العاصمة “القاهرة”، ورحلة وحيدة إلى أسيوط على متنها 145 راكبًا، وأخيرة إلى الإسكندرية على متنها 145 راكبًا.

وذكرت الوزارة أن الشركات الناقلة للمصريين العالقين في الكويت هي شركة الخطوط الجوية الكويتية، وطيران المصرية، وطيران الجزيرة وشركة العربية المصرية.