مصر بصدد الوصول لصفر حالات كورونا في الأيام المقبلة

مصر بصدد الوصول لصفر حالات كورونا في الأيام المقبلة

قالت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، الدكتورة جيهان العسال، إن غلق مستشفيات العزل حاليا، هى نتيجة تبعية لتراجع الإصابات فى مصر.

أضافت العسال، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء القاهرة” علي قناة الحدث اليوم، أن مصر بصدد الوصول للرقم “صفر” فى الأيام المقبلة، حيث أن أعداد الإصابات والوفيات فى انخفاض مستمر حاليا.

وأشارت العسال، إلى أنه من الممكن أن يحدث ارتداد فى أعداد الإصابات، نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الخاصة بمكافحة الفيروس والحماية من مخاطره بين المواطنين.