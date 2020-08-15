مصر تعلن اكتشاف أدوية تُدمر فيروس كورونا وسعرها لا يتعدى 20 جنيهًا

كشف المتحدث باسم وزارة التعليم العالى ، الدكتور حسام عبد الغفار، اليوم السبت الموافق 15 أغسطس 2020، عن توصل مصر لأدوية تقضي على فيروس كورونا بفاعلية 95%، لافتًا إلى أن سعرها لا يزيد عن 20 جنيه.

وأوضح “عبد الغفار” أن هناك دراسة تمت على الحيوانات تم اكتشاف من خلالها عن نوعين من الأدوية يؤدى استخدامها إلى تدمير فيروس كورونا.

وقال “عبد الغفار”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، علي القناة الأولى، أن نوعي الأدوية من الأنواع الآمنة وهي متواجدة فى الأسواق، ولكن يتم استخدامها لعلاج أعراض غير كورونا.

وذكر”عبد الغفار” أن هناك علاج آخر تم اكتشافه في المراكز العلمية كعامل مساعد للدواء المستخدم لاستهداف وتدمير فيروس كورونا.

وأشار “عبد الغفار”، إلى أن نتيجة التجارب التي تمت على الحيوانات أثبتت فاعلية هذين الدواءين بنسبة تخطت 95% لوقف النشاط التكاثري والتدميري لفيروس كورونا.

وأوضح أنه سيتم الانتقال للمرحلة الثانية وتطبيقه على البشر لتدمير المستقبلات الموجودة بفيروس كورونا بمجرد الانتهاء من تجربته على الحيوانات ، لافتًا إلى أن هذه الأدوية متوافرة وموجودة، وسعرها يقل عن 20 جنيها.