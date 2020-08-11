مصر تعلن تعهدها لصندوق النقد الدولي بتنفيذ إجراءات اقتصادية جديدة

أعلنت جمهورية مصر العربية تعهدها لصندوق النقد الدولي بتنفيذ 8 إجراءات جديدة خلال المدة المحددة لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي، وذلك مقابل حصول مصر على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، من الصندوق.

وقد قام صندوق النقد الدولي باتاحة أوراق قرض مصر الجديد مع الصندوق، وذلك على موقع صندوق النقد الدولي بالأمس، حيث توصلت مصر لاتفاق عليه في يونيو الماضي، ضمن برنامج “اتفاق الاستعداد الائتماني”.

وقد أعلنت مصر من فترة وصولها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي من اجل الحصول على قرض جديد بقيمة 5.2 مليار دولار خلال عام، وحصلت مصر على شريحة بقيمة ملياري دولار من القرض، منذ عدة أشهر.

وكانت مصر قد حصلت من الصندوق على تمويل سريع بقيمة 2.77 مليار دولار في مايو الماضي، في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

ويرصد لكم مصر 365 أبرز الإجراءات التي ستنفذها مصر بالمواعيد وذلك ضمن تعهدها مع صندوق النقد الدولي، وننقل لكم الإجراءات كما تم ذكرها في الاتفاق المبرم بين مصر والصندوق على النحو التالي: