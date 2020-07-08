مصر تلوح بالانسحاب من مفاوضات سد النهضة لهذ السبب

أعلن المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن موعد إنهاء مفاوضات سد النهضة، حال عدم ظهور متغير جديد، سيكون الأحد المقبل.

وقال إن مصر ملتزمة بالقرارات الصادرة عن الاجتماع المصغر للقمة الإفريقية المتعلقة باستكمال المفاوضات لمدة أسبوعين.

وصرح “السباعي”، بأن اجتماع أمس شهد عرض القضايا العالقة والشواغل المصرية، خصوصًا المتعلقة بالملء والتخزين وفترات الجفاف والجفاف الممتد، مشيرًا إلى أن النقاط الرئيسية لم يتم التوافق عليها.

وأضاف: “المفاوضات تتم تحت أعين الاتحاد الإفريقي والمفوضية الإفريقية، وحتى الآن استغرقت 40 ساعة على مدار 5 أيام متواصلة”.

ولفت إلى تمسك أديس أبابا بالانفراد بقواعد التشغيل بطريقة أحادية، الأمر الذي رفضته السودان ومصر.

يذكر أن خمسة أيام مرت على المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، برعاية الاتحاد الإفريقي وممثلي الدول والمراقبين، وتهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة في محاولة لتقريب وجهات النظر.