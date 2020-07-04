مصر للطيران: تخفيض 20 % على تذاكر السفر إلى أوروبا وأميركا

مصر للطيران: تخفيض 20 % على تذاكر السفر إلى أوروبا وأميركا

دعا رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، الطيار عمرو أبو العينين، الركاب إلى اتباع كل الإرشادات الوقائية وتعليمات السفر التي أعلن عنها خلال الفترة الماضية.

وأعلن عن طرح الشركة تخفيض 20 % إلى العديد من الوجهات الأوروبية وإلى نيويورك وواشنطن لشراء التذاكر حتى 15 يوليو والسفر حتى 31 أغسطس المقبل.

نظمت الشركة الوطنية مصر للطيران، الأربعاء، رحلتها الأولى الدولية المنتظمة من مطار القاهرة، لنقل ما يقرب من ٢٠٠٠ راكب على ١٤ رحلة خارجية.

وأقلعت أول رحلة اليوم إلى تونس الساعة الثامنة والنصف صباحًا، واستقبال المسافرين في مبني الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي، الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار عمرو أبو العينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وصرح الطيار رشدي زكريا: “بدأنا اليوم في تشغيل رحلاتنا بكافة التدابير والإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا”.

وقال إن الإجراءات تبدأ منذ دخول الراكب المطار وعلى الطائرات وحتى وصولهم إلى وجهاتهم المفضلة.

وتمني “زكريا” زوال وباء كورونا وعودة حركة الرحلات وجداول التشغيل إلى ما كانت عليه في أقرب وقت ممكن والاستمتاع بتجارب السفر مرة أخرى، حيث لايزال السفر بالطائرات أفضل وسيلة في العالم من حيث معدلات السلامة والأمان.

ويحرص العاملون بمصر للطيران، من أصحاب المواهب الفنية على استقبال المسافرين بالمطار بتقديم فقرة فنية تتضمن موسيقى وأغاني وطنية ترحيبا بالركاب وتعبيًرا عن سعادتهم باستئناف حركة الطيران مرة أخرى وسط جو يسوده الأمل والتفاؤل بتخطي هذه الظروف الصعبة.