“مصر للطيران” تقدم تخفيضات كبيرة على رحلاتها إلى 3 مدن إماراتية

تطرح شركة مصر للطيران تخفيضات 25 % على تذاكر رحلاتها من القاهرة إلى دبي حتى 20 يوليو الجاري، والسفر حتى 30 سبتمبر المقبل.

كما تطرح تخفيضات 20% على رحلاتها من القاهرة إلى أبو ظبي والشارقة، لشراء التذاكر حتى يوم 15 يوليو، والسفر حتى يوم 31 أغسطس المقبل.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء، إنه يمكن للركاب حجز التذاكر، والتعرف على ضوابط السفر والشروط والأحكام من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز اتصالات مصر للطيران 1717 أو من خلال مكاتب مصر للطيران المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وأضافت الشركة، أن التخفيضات تأتي في إطار الخطة التي تنتهجها مصر للطيران لتوفير عروض تنافسية إلى النقاط التي تسير إليها الشركة رحلاتها في الوقت الجاري.