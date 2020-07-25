مصر للطيران تكشف عن حجم حركة السفر الدولية اليوم من مطار القاهرة

أعلنت مصر للطيران اليوم جدول تسيير رحلاتها الدولية، اليوم السبت، والذي يشمل 35 رحلة دولية، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميًّا إلى عواصم ومدن العالم؛ لتنقل اليوم 2500 راكب من جنسيات مختلفة على الرحلات المقررة.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم، إن الرحلات ستكون إلى وجهات (لندن- جنيف- نيويورك- أثينا- باريس- الشارقة- البحرين- أمستردام- فرانكفورت- برلين- الخرطوم- بروكسل- روما- دار السلام- أديس أبابا- ميونخ- أبوظبي).

وأضافت الشركة أن هناك رحلتين جويتين إلى (دبي وميلانو)، بالإضافة إلى رحلة داخلية لكل من (شرم الشيخ والغردقة وأسوان) ورحلات الشحن الجوي ورحلات استثنائية إلى كل من (المدينة المنورة- جدة- أبها- القصيم- الجزائر- الكويت- الرياض- الدمام) تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٢٥٠٠ راكب.

وأشارت الشركة إلى أنه سوف يتم تسيير رحلات إلى إسطنبول (تركيا) بمعدل رحلة واحدة يوميًّا اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، وأيضًا إلى نيروبي (كينيا) بمعدل 4 رحلات أسبوعية؛ من بينها رحلتان بالربط مع دار السلام، بالإضافة إلى تشغيل رحلتَين أسبوعيتَين إلى مدينة إنجامينا (تشاد) اعتبارًا من أغسطس المقبل.