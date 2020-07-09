“مصر للطيران” تُسير اليوم 33 رحلة دولية لنقل نحو 5 آلاف راكب

“مصر للطيران” تُسير اليوم 33 رحلة دولية لنقل نحو 5 آلاف راكب

تنطلق، اليوم الخميس، 33 رحلة دولية “سفر ووصول”، تسيرها شركة مصر للطيران إلى جهات دولية أوروبية وأمريكية وآسيوية وأفريقية، تُقل 4705 ركاب.

وقالت مصادر بالمطار: “تسير الشركة 33 رحلة دولية منهم 17 رحلة سفر تنقل على متنهم 1928 راكبًا، و16 رحلة وصول على متنهم 2777 راكبًا”.

وأضافت، أن الرحلات وجهتها إلى “نيويورك وبروكسل وباريس ولندن وميلانو وبانكوك واسطنبول”، والعديد من العواصم والمدن العربية والأفريقية والآسيوية.

ولفتت المصادر، إلى اتخاذ السلطات بالمطار جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

كما تتطبق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.