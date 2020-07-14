“مصر للطيران” تُعلن تسيير 11 رحلة إلى أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، تسيير 11 رحلة دولية، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميًّا إلى عواصم ومدن العالم.

وقالت “مصر للطيران”، في بيان لها، إن الرحلات ستكون إلى (روما- باريس- ميلانو- لندن- أبوظبي- دبي- فيينا- بيروت- واشنطن- نيويورك- البحرين)، كلٌّ رحلة دولية واحدة يوميًّا بخلاف دبي؛ حيث تسير “مصر للطيران” رحلتين يوميًّا إلى المدينة الإماراتية.

كما أكدت الشركة استئناف رحلاتها الجوية من القاهرة إلى الخرطوم وإسطنبول ونيروبي وإنجامينا، في ضوء خطتها لعودة رحلاتها الدولية إلى العديد من المدن.

ولفتت الشركة الوطنية إلى أنه يمكن للركاب معرفة الضوابط التي تحددها كل دولة للسفر إليها وإجراءات السلامة والوقاية الواجب اتباعها أثناء السفر على متن رحلات مصر للطيران، وكذلك أي تغييرات تطرأ على جداول التشغيل وفقًا لتغير متطلبات السفر وحجز وإصدار تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 أو عبر مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.