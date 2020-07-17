مصلحة المواطن هي الهدف.. وزيرة الصناعة عن تحويل السيارات للغاز

صرحت وزيرة التجارة والتصنيع، الدكتورة نيفين جامع، أن منظومة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدل من البنزين ليس هدفها فقط استخدام طاقة نظيفة، لكن أيضًا تحقيق توفير في استخدام الوقود بنسبة كبيرة تصل إلى النصف، بالتالي التوفير على سائقي الأجرة والميكروباص.

جائت تصريحات الوزيرة على برنامج عربيتي المذاع عبر راديو مصر، وأكدت خلالها أن هناك عدة محاور لتنفيذ منظومة الإحلال، أولها يرتكز على سيارات التاكسي والميكروباص التي لم يمض على تصنيعها عشرون عامًا، وسيكون التحويل فيها اختياري بقرض ميسر من وزارة البترول بحد أقصى 12 ألف جنيهًا ويقسط على 8 سنوات.

وأضافت الوزيرة أن الشق الآخر يتضمن السيارات التي مر على تصنيعها أكثر من 20 عامًا، سيكون إحلالها إجباري.

وأضافت الوزيرة أن الغرض من المنظومة هو إحلال السيارات المتهالكة حتي يكون لكل مواطن سيارة مناسبة وغير ضارة بالبيئة، مؤكدة على وجود خطة لدخول السيارات الكهربائية لمصر بشكل كبير في السنوات المقبلة.

وفي ذات السياق، هناك 190 محطة غاز على مستوى محافظات المحروسة، وتسعى وزارة التجارة والصناعة لزيادتها إلى 360 بتكلفة تصل إلى 6.7 مليار جنيه، وهو ما يؤهل الدولة للعمل بالغاز الطبيعي.