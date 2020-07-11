مطار القاهرة الدولي يستقبل أكثر من 2500 مسافر

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، قرابة 2538 راكبًا على متن 15 رحلة طيران دولية، من وجهات أوروبية وعربية وآسيوية وإفريقية.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن صالات الوصول استقبلت خمس عشرة رحلة؛ بينها رحلة من عمان نقلت مصريين كانوا عالقين بقطر بعد نقلهم عبر الخطوط العمانية إلى مسقط، إضافة إلى رحلات أتت من أميركا، وألمانيا، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، واليمن، وإثيوبيا، وعمان.

تطبق سلطات المطار جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تؤكد عليها تعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، حفاظًا على أرواح المسافرين والوافدين، من خلال تقليل الزحام، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات والتفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية في المطار.