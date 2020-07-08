مطار القاهرة يستقبل اليوم 39 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، 39 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 4520 راكبًا.

كما تغادر المطار 42 رحلة سفر إلى وجهات عدة، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 2819 راكبًا.

وقالت مصادر بالمطار: تصل صالات الوصول خلال الـ٢٤ ساعة رحلات دولية من وجهات بالخارج، تسيِّرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وأضافت: تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، والتفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تراعى المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب الذين تزيد درجات حرارتهم على المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قِبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.