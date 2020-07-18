مطار القاهرة يستقبل 10 آلاف و105 ركاب على 74 رحلة دولية

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، نحو 68 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 10 آلاف و105 ركاب من جنسيات مختلفة، كما يغادر مطار القاهرة نحو 74 رحلة سفر إلى عدة وجهات، تقل على متنها نحو 4 آلاف و896 راكبا.

وأكدت مصادر مطلعة في مطار القاهرة، خلال تصريحات صحفية، إن صالات الوصول في مباني الركاب الثلاثة، داخل المطار ستستقبل 68 رحلة دولية من عدة دول، خلال ٢٤ ساعة، تسيرها شركات دوليةٍ وعربية وكذا شركة مصر للطيران، إضافة إلى شركات خاصة مصرية، مشيرة إلى أن 20 رحلة وصلت مطار القاهرة، بينما أقلعت من صالات السفر نحو 74 رحلة، على مدار الـ24 ساعة الماضية، منها 25 رحلة.

وأوضحت المصادر أن سلطات مطار القاهرة الدولي تتخذ جميع الإجراءات الوقائية المتبعة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أنها تطبق كل الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ من أجل ضمان سلامة المسافرين وكذا الوافدين، عن طريق تخفيف تكدس المسافرين، خصوصا في أماكن “الكاونترات، والجوازات”، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب، وكذا المصاعد الكهربائية في مطار القاهرة.