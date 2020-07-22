مطار القاهرة يعلن عن تفاصيل حركة الطيران وعدد المسافرين والرحلات اليوم

مطار القاهرة يعلن عن تفاصيل حركة الطيران وعدد المسافرين والرحلات اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي اليوم ما يقرب من 60 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية، تنقبل حوال 8400 مسافر قادم من الخارج لمصر.

كما تغادر صالات سفر المطار حوالي 67 رحلة إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية تنقل على متنها 4738 مسافراً.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي: “تشهد الصالات على مدار اليوم كثافة تشغيل عالية في السفر والوصول، وذلك بعد عودة الحركة الجوية بشكل تدريجي، وتستقبل خلال الـ24 ساعة رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.”

وأضافت المصادر قائلة: “أن سلطات المطار تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.”