معلومات هامة عن تحويل السيارات للعمل بالغاز

معلومات هامة عن تحويل السيارات للعمل بالغاز

تابع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، جهود الدولة المبذولة في مختلف الجهات المعنية، بشأن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات والمركبات.

وينشر “مصر 365” أبرز معلومات عن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي:

1- تبدأ في المرحلة الأولى عمليات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في 7 محافظات، لتوافر البنية التحتية المناسبة فيها.

2- تتواصل الحكومة مع البنك المركزي المصري وعدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري وجهاز تنمية المشروعات، لوضع شروط موحدة لتقسيط السيارات بفائدة ميسرة.

3- تتولى شركات القطاع الخاص عملية التصنيع والإنتاج.

4- تتراوح تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز بين 8 : 12 ألف جنيه، وبقروض ميسرة وفائدة بسيطة، ومن خلال مراكز شركتي “كارجاس وغازتك”.

5- سيتم إنشاء مصنع لإنتاج أسطوانات الغاز الطبيعي المضغوط.

6- استراتيجية الحكومة تتركز بصفة أساسية على سيارات الميكروباص والأجرة.

7- تنقسم السيارات التي تهدف الحكومة لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي إلى فئتين أساسيتين، الفئة الأولى التي مضى على تصنيعها أكثر من 20 عامًا وتعمل بالبنزين أو السولار، والثانية التي لم يمضِ على إنتاجها 20 عامًا وتعمل بالبنزين.

8- يتراوح الوقت الذي تستغرقه السيارة لتحويلها للعمل بالغاز بين ساعتين وأربع ساعات.

9- يصل سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي يصل إلى 3.5 جنيه حاليًّا، بينما يبلغ سعر لتر البنزين “80” 6.25 جنيه، وبنزين “92” 7.5 جنيه للتر.

10- يوفر تحويل السيارات للعمل بالغاز إلى نحو 825 جنيهًا شهريًّا، عندما يكون متوسط الاستهلاك اليومي 10 لترات بنزين “80”.

11- يصل معدل التوفير إلى حوالي 1200 جنيه شهريًّا في حالة استخدام بنزين “92” ويكون متوسط الاستهلاك اليومي 10 لترات.

12- إجراءات التعاقد لتحويل السيارات للعمل بالغاز تتمثل في صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة، وإيصال حديث “كهرباء- غاز- مياه”.

13- وصلت عدد المحطات الخاصة بتمويل السيارات والمركبات بالغاز الطبيعي إلى 207 محطة.