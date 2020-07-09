مع اقتراب عيد الأضحى.. “الزراعة” توضح كيفية التعرف على اللحوم الفاسدة والإبلاغ عنها

أكد مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم ومنتجاتها بوزارة الزراعة، الدكتور أيمن عادل، حرص الدولة على سلامة وصحة المواطنين.

وقال إن جهود الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 1084 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال النصف الأول من العام 2020.

ونصح “عادل”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح” المذاع عبر قناة “إكسترا نيوز” الخميس، المواطنين بضرورة شراء اللحوم من مصادر موثوقة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وأن تكون هذه اللحوم مختومة.

وأكد أهمية ملاحظة المستهلك أي تغيرات في شكل الذبيحة سواء من خلال رائحة غير مقبولة ودهون غير متماسكة.

وأوضح أنه في حال الضغط على اللحوم وترك الأصبع أثرًا غائرًا في اللحوم يعد ذلك تغيرًا في الشكل الظاهري للذبيحة وعلامة على فساد اللحوم.

ولفت إلى تكثيف الحملات الرقابية اعتبارًا من أول شهر يوليو الجاري لمحاربة الذبح خارج المجازر ومراقبة التوريدات الحكومية والمرور على منافذ العرض في الأسواق.

كما ناشد مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم ،المواطنين بالاتصال فورًا بالخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية 19561 للإبلاغ عن أي أماكن تقوم ببيع لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.