مع بداية تعاملات البنوك اليوم الخميس.. الدولار حائر بين الارتفاع والاستقرار

مع بداية تعاملات البنوك اليوم الخميس.. الدولار حائر بين الارتفاع والاستقرار

زاد سعر الدولار في بنكين مع بداية تعاملات، اليوم الخميس، مقارنة بأسعار الأربعاء، بينما استقر سعره في تسعة بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار خمسة قروش في بنك قناة السويس إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار قرشًا واحدًا في بنك الإسكندرية إلى 15.97 جنيه للشراء، و16.07 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر العملة الأمريكية قرشين في بنكي الأهلي، ومصر عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار في بنكي القاهرة، وكريدي أجريكول عند 15.97 جنيه للشراء، و 16.07جنيه للبيع.

وحافظ على مستواه في بنكي التعمير والإسكان، العربي الإفريقي عند 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التجاري الدولي عند 15.96 جنيه للشراء، و16.06 جنيه للبيع. وبقي سعر الدولار ثابتًا في بنك البركة عند 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.