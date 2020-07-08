مع تراجعه في 6 بنوك.. تعرف على سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء

مع تراجعه في 6 بنوك.. تعرف على سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء

انخفض سعر صرف الدولار، مقابل الجنيه في ستة بنوك، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 8-7-2020، بينما استقر في خمسة بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنوك الأهلي، ومصر إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

كما تراجع قرشين في بنك القاهرة إلى 15.97 جنيه للشراء، و 16.07جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 4 قروش في بنك قناة السويس إلى 15.97 جنيه للشراء، و16.07 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنك العربي الإفريقي إلى 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.97 جنيه للشراء، و16.07 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول عند 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع، وفي بنك البركة عند 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان عند 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر الدولار في بنك التجاري الدولي عند 15.97 جنيه للشراء، و16.07 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.

يذكر أن سعر الدولار هبط أمس لأول مرة عن مستوى 16 جنيها منذ نحو خمسة أسابيع، وفقا لبيانات المركزي.