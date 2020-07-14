مع تسهيلات في السداد.. مصنع “قادر” يوفر عددا من الدراجات الهوائية

مع تسهيلات في السداد.. مصنع “قادر” يوفر عددا من الدراجات الهوائية

أعلن مصنع “قادر” التابع للهيئة العربية للتصنيع، اليوم الثلاثاء، عمله على الانتهاء من 2500 دراجة هوائية؛ لتسليمها إلى وزارة الشباب والرياضة، ضمن اتفاق بين الوزارة والهيئة للتصنيع لصالح مبادرة الوزارة.

وسلمت الهيئة وزارة الشباب، أمس، ألف دراجة؛ لبدء توزيعها في مركز الدراجات بمركز شباب الجزيرة، حيث إن الهيئة لن تطرحها للجمهور للبيع المباشر.

ويصنع مصنع “قادر” موديلين من الدراجات Phoenix A 55؛ وهي الدراجة الجبلية وسعرها 1932 جنيهًا من وزارة الشباب، وتصلح للطرق الممهدة وغير الممهدة، ومقاسها 26.

أما النوع الثاني فهو phoenix 2605، وهو الدراجة الهجين “السريعة”، ومناسبة أكثر للطرق الممهدة، فييلغ سعرها 2362 جنيهًا، ومقاسها 28.

وعقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مؤتمرًا صحفيًّا الأسبوع الماضى؛ لكشف تفاصيل المبادرة بحضور الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وقيادات الوزارة، ومحافظ الجيزة.

وقال الدكتور أشرف صبحي، إن السعر المعلن للدراجة مناسب ومدعم من الوزارة، وبتسهيلات في السداد، ويمكن للشباب والمواطنين الراغبين في اقتناء الدراجات الدخول إلى البوابة الإلكترونية للوزارة لملء البيانات المطلوبة وتحديد نوع الدراجة المطلوبة، مقدمًا الشكر والتقدير لكل شركاء النجاح في تنفيذ المبادرة، وتوفير كل الدعم لها؛ لتحقيق الأهداف المرجوة منها على مختلف الأصعدة.