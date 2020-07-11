مغادرة أكثر من 600 عالق في الكويت إلى القاهرة وسوهاج

مغادرة أكثر من 600 عالق في الكويت إلى القاهرة وسوهاج

غادر 625 عالقًا مصريًا في الكويت، إلى محافظتي القاهرة وسوهاج؛ عبر أربع رحلات جوية.

وذكرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم السبت، أن الرحلات تضمنت ثلاث رحلات تُقل 480 راكبًا إلى القاهرة، ورحلة على متنها 145 راكبًا إلى سوهاج.

وقالت إن ذلك جرى بواقع رحلتين لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لشركتي “العربية – مصر” و”الخطوط الجوية الكويتية”.

يذكر أن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أعلنت، الجمعة الماضية، توجه 1420 عالقًا مصريًا في الكويت، إلى “القاهرة وسوهاج وأسيوط والإسكندرية والأقصر”؛ من خلال ثماني رحلات جوية.