مفاجأة مدوية بالدوري المصري بشأن رمضان صبحي

أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020، أن اللاعب رمضان صبحي، أبلغ إدارة النادي عن رغبته في الانضمام الى نادي بيراميدز.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أنه بدأ مفاوضات مع “نادي هادرسفيلد” لشراء اللاعب رمضان صبحي، وذلك بعد أن انتهت إعارته في 30 يونيو الماضي.

وأعلنت صحيفة “فرانس برس” عن النادي الأهلي أنه قام بعرض 2.5 مليون جنيه إسترليني لشراء اللاعب، ولكن نادي هادرسفيلد الإنجليزي طلب رفع المبلغ إلى 3.25 ملايين جنيه إسترليني.

ونظرا لاهتمام النادي الأهلي باستمرار رمضان صبحي ضمن صفوف الفريق، وافق على المبلغ وقام بإرسال موافقة مكتوبة إلى النادي الإنجليزي، ثم تلقى النادي الأهلي موافقة هادرسفيلد على بيع رمضان صبحي نظير المبلغ المشار إليه”.

ولكن بعدما أبلغ النادي الأهلي اللاعب “رمضان صبحي” بالموافقة المكتوبة، “طلب “صبحي” بالتنسيق مع وكيل أعماله نادر شوقي، تأجيل إتمام صفقة انتقاله للنادي الأهلي لمدة يومين، وذلك لأنه تلقى عروضا من أندية أخرى ويحتاج مهلة للتفكير”.

رمضان صبحي خارج حسابات النادي الأهلي

وهنا جاءت المفاجأة، بعدما نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي ” رمضان صبحي خارج حساباتنا وأبلغنا برغبته في الانتقال لنادي بيراميدز”.

وقال مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من “رمضان صبحي” قبل قليل، يبلغه فيه بأنه لا يرغب في اللعب للنادي الأهلي وأنه سوف ينتقل إلى نادي بيراميدز، وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي”.

وأشارت تقارير صحفية أن “رمضان صبحي” سوف يوقع لمدة ثلاثة أعوام مع بيراميدز مقابل 80 مليون جنيه مصري.